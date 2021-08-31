Вице-губернатор 47-го региона по внутренней политике Анна Данилюк зажгла на ударных

Вице-губернатор 47-го региона по внутренней политике Анна Данилюк зажгла на ударных
Для детей и их родителей подготовили мастер-классы, игры и выступление аниматоров и музыкальных коллективов. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк сыграла на барабанах под бас-гитару на фестивале «День детства» в Тосно.

Там прошел ежегодный областной фестиваль, посвященный детям. В последний день лета и перед Днем знаний семьи поучили возможность отдохнуть на свежем воздухе. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Для детей и их родителей подготовили мастер-классы, игры и выступление аниматоров и музыкальных коллективов. Главные гости праздника — многодетные семьи.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наприсовал граффити под рэп на молодёжном форуме «Ладога».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что нужно выделить грант на молодежный проект по разработке дизайн-кодов маленьких и не очень популярных городов региона.

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