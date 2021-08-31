Глава фармкомпании, подозреваемый в хищении 600 млн рублей, задержан в Петербурге

Оперативники Северной столицы задержали троих уроженцев Узбекистана, мужчин 38 и 39 лет, и 40-летнюю женщину. Их подозревают в особо крупных хищениях.

Как выяснилось, 38-летний задержанный занимает в Ташкенте пост генерального директора крупной фармацевтической компании, а женщина — его коллега, консультант по вопросам экономической безопасности в той же фирме. Оба находились в международном розыске еще с декабря 2020 года.

Компания, предположительно пострадавшая от рук задержанных в Петербурге, является одной из ведущих дистрибьюторов аптечной продукции в Узбекистане. Гендиректор фирмы подозревается в регулярном присвоении средств иностранных партнеров — консультант по экономической безопасности была его сообщницей.

Преступники действовали с 2015-го по 2019-й год и смогли «увести» около 9,5 млн долларов (по текущему курсу — почти 700 млн рублей). Примечательно, что оба возможных злоумышленника имеют российское гражданство и даже зарегистрированы в одной квартире на проспекте Просвещения. Сейчас глава фармкомпании на месте тоже не сидит — возглавляет две организации в Петербурге и Москве, которые занимаются туризмом и арендой.

Сейчас разыскиваемые, которых поймали у гостиницы на проспекте Римского-Корсакова 30 августа, доставлены во 2-й отдел Адмиралтейского управления МВД, откуда им, скорее всего, еще долго не выйти.

В тот же день возле бизнес-центра на улице Моисеенко задержали еще одного уроженца Узбекистана, также преследуемого за финансовое преступление на родине с 2019 года. Правда, в этом случае речь идет о куда более скромной сумме: 39-летний мужчина, занимавший в Узбекистане должность главы строительной фирмы, обвиняется в присвоении или растрате 11 миллионов рублей.