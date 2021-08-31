Смертельное ДТП в россиянами в Египте: грузовик сбил туристов

В Египте произошло смертельное ДТП с участием россиян. Российская туристка погибла, а ее муж (тоже россиянин) получил травмы из-за наезда грузовика на дороге Хургада-Каир в Египте.
Во время недолгой остановки на обочине дороги туристического автобуса, ехавшего из Хургады в Каир, супругов из России сбил грузовик. Так, из-за ДТП россиянка погибла на месте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Муж погибшей получил разные травмы. Его отправили в местную больницу. Угрозы жизни и здоровью россиянину нет, скоро его выпишут, и он вернется в отель.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Египетские исследователи еще 13 лет назад нашли останки кита, у которого было четыре лапы. Однако идентифицировать обнаруженное сумели только сейчас. Исследователи думают, что было время, когда киты могли и ходить по земле.