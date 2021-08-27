С головой божества: в Египте обнаружили останки четырехлапого кита

Египетские исследователи еще 13 лет назад нашли останки кита, у которого было четыре лапы. Однако идентифицировать обнаруженное сумели только сейчас.

Reuters пишет, что ранее этот вид назвали Phiomicetus anubis — в честь древнеегипетского бога погребальных ритуалов и мумификации Анубиса, форму головы которого напоминает череп кита.

Исследователи думают, что было время, когда киты могли и ходить по земле, и плавать.

Кит, имеющий четыре лапы, был три метра в длину и весил порядка 600 килограммов. Скорее всего, это был «сверххищник».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «дельта» живет в воде до 72 часов.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что, по словам ученых, солнце усиливает сексуальное желание у людей.