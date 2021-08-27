Штамм коронавируса «дельта» живет в воде до 72 часов

Дельта-штамм ковида остается жизнеспособным в обычной воде до 72 часов. В соленой — до 48 часов. Об этом заявили ученые новосибирского центра «Вектор».

Они обратили внимание на то, что в России не зарегистрировали ни одного случая заражения ковидом через купание в водоемах или питьевую воду. Об этом сообщает «Известия».

Лучше всего вирусу в холодной воде. Чем ниже температура, тем дольше он живет. Ученые отмечают, что опасность все-таки таится не в купаниях, а в социальных контактах.