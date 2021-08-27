Штамм коронавируса «дельта» живет в воде до 72 часов

Штамм коронавируса «дельта» живет в воде до 72 часов
Лучше всего коронавирусу в холодной воде. Фото: pixabay

Дельта-штамм ковида остается жизнеспособным в обычной воде до 72 часов. В соленой — до 48 часов. Об этом заявили ученые новосибирского центра «Вектор».

Они обратили внимание на то, что в России не зарегистрировали ни одного случая заражения ковидом через купание в водоемах или питьевую воду. Об этом сообщает «Известия».

Лучше всего вирусу в холодной воде. Чем ниже температура, тем дольше он живет. Ученые отмечают, что опасность все-таки таится не в купаниях, а в социальных контактах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге первично привиты от коронавирусной инфекции 1 464 017 человек, закончили цикл вакцинации 1 391 175 горожан. Об этом стало известно 27 августа. По данным оперштаба по борьбе с болезнью, в настоящий момент горожане могут привиться в 166 стационарных и мобильных пунктах вакцинации.
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