Штамм коронавируса «дельта» живет в воде до 72 часов

Дельта-штамм ковида остается жизнеспособным в обычной воде до 72 часов. В соленой — до 48 часов. Об этом заявили ученые новосибирского центра «Вектор».
Они обратили внимание на то, что в России не зарегистрировали ни одного случая заражения ковидом через купание в водоемах или питьевую воду. Об этом сообщает «Известия».
Лучше всего вирусу в холодной воде. Чем ниже температура, тем дольше он живет. Ученые отмечают, что опасность все-таки таится не в купаниях, а в социальных контактах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге первично привиты от коронавирусной инфекции 1 464 017 человек, закончили цикл вакцинации 1 391 175 горожан. Об этом стало известно 27 августа. По данным оперштаба по борьбе с болезнью, в настоящий момент горожане могут привиться в 166 стационарных и мобильных пунктах вакцинации.