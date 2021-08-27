Полностью от COVID привились почти 1,5 млн петербуржцев

Полностью от COVID привились почти 1,5 млн петербуржцев
Лечение дома проходят 20 718 горожан. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге первично привиты от коронавирусной инфекции 1 464 017 человек, закончили цикл вакцинации 1 391 175 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. По данным оперштаба по борьбе с болезнью, в настоящий момент горожане могут привиться в 166 стационарных и мобильных пунктах вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 488 075 доз.

За последние сутки в стационары доставили 236 пациентов с COVID-19 и пневмониями. На лечении в больницах находятся 3 820 человек, в том числе 393 в реанимации, 161 человек подключен к ИВЛ.

Напомним, за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 33 случая. Также обнаружено 1 395 новых случаев заболевания вирусом. Побороть болезнь смогли 1 296 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о последствиях прививки от ковида для тех, кто уже инфицирован.

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