Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному ковидом

Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному ковидом
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях прививки от ковида для тех, кто уже инфицирован.

Люди, которые сейчас болеют, не должны проходить вакцинацию, сообщает радио Sputnik. Однако иногда болезнь развивается бессимптомно.

«Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» – так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ», — отметила специалист, добавив, что при первой дозе вакцины в таком случае он будет болеть так же, как и без прививки, так как иммунитет еще не успел сформироваться.

С начала пандемии в России выявлено 6 824 540 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 179 243 летальных исхода, выздоровели 6 092 818 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гуппа ученых из Израиля и США выяснили, что вакцина от коронавируса Pfizer незначительно повышает риск развития болезней сердца, в том числе миокардита.

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