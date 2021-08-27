Вакцина от коронавируса Pfizer повышает риск болезней сердца

Вакцина от коронавируса Pfizer повышает риск болезней сердца
Pfizer незначительно повышает риск развития болезней сердца. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Группа ученых из Израиля и США выяснили, что вакцина от коронавируса Pfizer незначительно повышает риск развития болезней сердца, в том числе миокардита.

Статья с результатами опубликована в научном журнале New England Journal of Medicine. Ученые сравнили вероятность возникновения конкретного заболевания у привитых и непривитых от ковида людей. Аналогичное исследование провели среди переболевших и не переболевших новой инфекцией.

В результате удалось доказать, что вакцина Pfizer не вызывает повышенный риск возникновения большинства изученных побочных эффектов. Однако с высокой вероятностью препарат вызывает миокардит (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали причину тяжелого постковидного синдрома.

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