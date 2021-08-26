Ученые назвали причину тяжелого постковидного синдрома

Ученые назвали причину тяжелого постковидного синдрома
По словам ученых, это открытие позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома. Фото: unsplash

Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса раскрыли биологические причины постковидного синдрома. Ученые нашли у переболевших коронавирусом биологические аномалии, связанные с неврологическими симптомами.

Статья с результатами исследования опубликована в в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. У многих пациентов после перенесенного COVID-19 возникают последствия тяжелого острого респираторного синдрома после инфицирования коронавирусом (PASC).

Одна подгруппа PASC представляет синдром, называемый «длительным COVID-19». Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости, который вызывается инфекциями и приводит к длительным симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящим сном, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений.

Некоторые специалисты скептически относятся к тому, что синдром хронической усталости или длительный COVID-19 связаны с биологическими отклонениями. Тем не менее в новом исследовании ученые доказали, что у людей с острым течением ковида и с синдромом хронической усталости есть биологические аномалии. К примеру, проявляются окислительно-восстановительный дисбаланс, системное воспаление и нейровоспаление, нарушение способности вырабатывать аденозинтрифосфат и общее гипометаболическое состояние.

По словам ученых, это открытие позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предостерег от курения и употребления алкоголя при COVID.

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