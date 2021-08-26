Врач предостерег от курения и употребления алкоголя при COVID

Российский врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что употребление алкоголя и курение могут спровоцировать процесс образования тромбов у болеющих коронавирусом пациентов.

По словам врача, употребление алкоголя при коронавирусе способствует сгущению крови и усиливает тромбообразование. Он объяснил, что SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также провоцируя мощный процесс образования тромбов. Это значит, что употребление алкоголя может усилить этот процесс и привести к гораздо более тяжелому течению болезни, вплоть до образованию тромбов, ведущих в летальному исходу, передает РИА Новости.

Поздняков добавил, что с самого начала пандемии распространялся слух, что у курильщиков риск заболеть коронавирусом меньше. Однако это не так: если у курильщика есть проблемы со здоровьем, то болезнь будет протекать тяжелее.

«В любом случае превалирующий сейчас в мире «Дельта»-штамм заражает всех одинаково — и курящих, и некурящих», — добавил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог опроверг слова Мясникова о том, что в России не будет коллективного иммунитета.