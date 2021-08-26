Вирусолог опроверг слова Мясникова о том, что в России не будет коллективного иммунитета

Вирусолог опроверг слова Мясникова о том, что в России не будет коллективного иммунитета
Зверев считает, что рано или поздно коллективный иммунитет все же сформируется. Фото: pixabay

Вирусологи отреагировали на слова врача и телеведущего Александра Мясникова, который заявил о невозможности достичь коллективного иммунитета в России.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что рано или поздно коллективный иммунитет все же сформируется. Это будет зависеть от эффективности вакцин, распространения вируса и длительности действия иммунитета после перенесенного заболевания, передает РБК.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, формирование коллективного иммунитета зависит от мутаций ковида. Если вирус продолжит мутировать, то появление коллективного иммунитета будет несостоятельным.

Как считает Вознесенский, коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, поэтому иммунитет у большинства граждан будет формироваться после вакцинации.

Ранее Мясников заявил, волны пандемии по всему миру продолжают сменяться, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор наук заявил, что коллективный иммунитет не защитит от роста случаев COVID.

Александр Мясников коллективный иммунитет пандемия


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предостерег от курения и употребления алкоголя при COVID
Вирусолог опроверг слова Мясникова о том, что в России не будет ...
В Словакии четверо умерли после вакцинации от COVID-19
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени признал вину
В Таиланде питон целиком проглотил теленка и лопнул
Apple поднимет цены на новые iPhone в 2022 году
В Ленобласти сожгли больше 130 кг санкционных продуктов из Европы
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек