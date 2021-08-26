Вирусолог опроверг слова Мясникова о том, что в России не будет коллективного иммунитета

Зверев считает, что рано или поздно коллективный иммунитет все же сформируется. Фото: pixabay

Зверев считает, что рано или поздно коллективный иммунитет все же сформируется. Фото: pixabay

Вирусологи отреагировали на слова врача и телеведущего Александра Мясникова, который заявил о невозможности достичь коллективного иммунитета в России.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что рано или поздно коллективный иммунитет все же сформируется. Это будет зависеть от эффективности вакцин, распространения вируса и длительности действия иммунитета после перенесенного заболевания, передает РБК.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, формирование коллективного иммунитета зависит от мутаций ковида. Если вирус продолжит мутировать, то появление коллективного иммунитета будет несостоятельным.

Как считает Вознесенский, коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, поэтому иммунитет у большинства граждан будет формироваться после вакцинации.

Ранее Мясников заявил, волны пандемии по всему миру продолжают сменяться, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор наук заявил, что коллективный иммунитет не защитит от роста случаев COVID.