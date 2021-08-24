Доктор наук: коллективный иммунитет не защитит от роста случаев COVID

Доктор наук: коллективный иммунитет не защитит от роста случаев COVID
В России продолжается вакцинация от коронавируса. GazetaSPb/Николай Овсянников

Достижение коллективного иммунитета не является защитой от роста заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, информацию об этом подтверждает опыт стран, где была завершена кампания по вакцинации населения.

Врач отметил в беседе с Ura.ru, что из-за распространения в стране более заразного индийского штамма «дельта» вакцинировать необходимо не менее 80% россиян.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 212 489 925 человек, скончались от вируса 4 440 409 человек.

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