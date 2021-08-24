В мире коронавирусом заразились более 212,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 691 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно во вторник, 24 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 212 489 925 человек, скончались от вируса 4 440 409 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 37 935 277 человек заразились, 629 390 умерли. На втором месте находится Индия: 32 449 306 инфицированных, 434 756 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 583 994 жителей, умерли 574 848 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 672 373 инфицированных, скончались от COVID-19 173 768 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре по Петербургу ответили на семь самых часто задаваемых вопросов о вакцинации от коронавируса.