Роспотребнадзор отвечает на семь самых важных вопросов о вакцинации от коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Петербургу отвечает на семь самых часто задаваемых вопросов о вакцинации от коронавируса.

Так, часто люди не могут определиться, какую вакцину выбрать и какая подходит именно им. По данным Роспотребнадзора, можно прививаться той вакциной, которая доступна. А вообще все зарегистрированные в РФ вакцины безопасны. Но если у человека есть сомнения по поводу собственного здоровья, надо сначала обратиться к врачу и проконсультироваться.

Второй популярный вопрос – надо ли прививаться переболевшим ковидом. Да, надо, говорят в Роспотребнадзоре. Ведь неизвестно, насколько долгосрочен естественный развившийся после болезни иммунитет к коронавирусу. Как советуют медики, надо прививаться через полгода после перенесенного коронавируса.

Третий по популярности вопрос – могут ли вакцины от COVID-19 встраиваться в ДНК человека. Медики утверждают, что нет, вакцины никак не взаимодействуют с ДНК. Они знакомят иммунные клетки с генетическим материалом коронавируса, клетки его запоминают и начинают вырабатывать антитела.

Также людей очень волнует, могут ли вакцины от ковида влиять на способность зачать детей. По данным медиков, никаких доказательств, что вакцины негативно влияют на фертильность у мужчин и женщин, нет.

Кроме того, российские вакцины прежде всего испытали на животных – как раз, чтобы оценить возможное влияние вакцин на рождаемость.

Более того, тем, кто собирается зачать ребенка, вовсе не нужно ждать какое-то время после вакцинации, чтобы это сделать.

Еще один вопрос, волнующий петербуржцев, — справятся ли вакцины с постоянно возникающими новыми вариантами вируса. Сейчас идет постоянное изучение вопроса, как новые вирусы влияют на эффективность существующих вакцин. Пока нет серьезных изменений патогенов, которые бы повлияли на течение болезни или эпидемический процесс.

Можно ли получить положительные результаты ПЦР-теста после прививки от коронавируса – этот вопрос волнует многих, а зря. Вакцина не может дать положительный результат ПЦР-теста, потому что в ходе тестирования проверяется не иммунитет, а наличие заболевания.

Многих интересует, что делать с реакцией организма на прививку. У некоторых болит голова, повышается температура. Но такая реакция – это нормально, говорят врачи. Если очень плохо, можно принять жаропонижающие или противовоспалительные препараты.