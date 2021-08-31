«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Российский лоукостер «Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут каждый день с начала октября.

По решению оперштаба Россия с 27 августа в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет с пяти до пятнадцати рейсов в неделю на каждом маршруте. Об этом сообщает ТАСС.

Возможность летать по этим маршрутам, кроме «России», получили девять лоукостеров, в том числе и «Аэрофлот». Ранее авиакомпания не выполняла рейсы по этим направлениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Египте произошло смертельное ДТП с участием россиян. Российская туристка погибла, а ее муж (тоже россиянин) получил травмы из-за наезда грузовика на дороге Хургада-Каир в Египте. Во время недолгой остановки на обочине дороги туристического автобуса, ехавшего из Хургады в Каир, супругов из России сбил грузовик.