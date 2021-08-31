Китайские археологи доказали, что люди пили пиво 9000 лет назад

В Китае археологи во время раскопок нашли керамические сосуды со следами пивного напитка. Их возраст оценивается в девять тысяч лет.

Находку сделали в одном из курганов в Южном Китае. Там нашли два человеческих скелета и расписные керамические горшки, на которые были нанесены абстрактные узоры. Таких артефактов раньше не находили, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Сосуды имеют маленький диаметр, что делает их комфортными для держания одной рукой. Специалисты предположили, что они использовались для употребления алкоголя. Чтобы это доказать, они изучили остатки крахмала и фенолитов, оставшихся на внутренней поверхности.

В пробах нашли микробные плесень и дрожжи, которые необходимы для брожения пива. Они не встречаются в почве или в других органических продуктах, что еще раз подтверждает, что из сосудов пили пиво.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии раскопали древний кинжал возрастом 2500 лет.