Участок трассы «Скандинавия» реконструируют в Ленобласти

В Ленобласти начинается реконструкция 12-километрового участка трассы «Скандинавия».

Работы на отрезке от Гаврилово до обхода Выборга (км 122 — км 134) в Выборгском районе начнутся в ближайшее время. А завершить реконструкцию планируют к октябрю 2024 года.

Проект предполагает реконструкцию и строительство двух транспортных развязок на пересечении «Скандинавии» с региональными дорогами 41К-095 «Подъезд к Смирново», 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», возведение четырех надземных пешеходных переходов. Кроме того, на 125-м километре трассы реконструируют мост через реку Перовка.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», также проект предусматривает устройство тротуаров, в том числе на путепроводах в составе развязок, установку павильонов на восьми автобусных остановках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трассу «Скандинавия» доведут до Выборга к 2024 году.