Из-за разводки моста через Свирь 2 августа закроют трассу «Кола»

В четверг, 2 августа, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправу планируют развести с 11:10 до 13:10.

«… для прохода вниз по реке состава … с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»», — заявили в учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост «станет красным» в память об арктическом конвое «Дервиш».