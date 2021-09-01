Из-за разводки моста через Свирь 2 августа закроют трассу «Кола»

Из-за разводки моста через Свирь 2 августа закроют трассу &#171;Кола&#187;
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 2 августа, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправу планируют развести с 11:10 до 13:10.

«… для прохода вниз по реке состава … с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»», — заявили в учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост «станет красным» в память об арктическом конвое «Дервиш».

"Кола" ленобласть мост через свирь ограничение движения


 

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