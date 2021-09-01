Между развязками Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют 2 полосы

Водителей предупредили о новых ограничениях движения в Петербурге. На КАД на участке между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе будут перекрыты две полосы. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать в период со 2 по 8 сентября.

Для транспорта перекроют первую и вторую полосы, а по третьей и четвертой установят ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

Известно, что ограничения вводят в связи с ликвидацией колейности покрытия проезжей части. Работы будут производиться в две смены, в круглосуточном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время празднования «Дня знаний» ограничат движение по наб. Лейтенанта Шмидта.