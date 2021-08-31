Во время празднования «Дня знаний» ограничат движение по наб. Лейтенанта Шмидта

Во время празднования «Дня знаний» ограничат движение по наб. Лейтенанта Шмидта
Автобусы, следующие по маршруту «Новосибирская – Наличная», отправятся по 18-19 линии В.О., по Большому пр. В.О. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Движение транспорта первого сентября ограничат по набережной Лейтенанта Шмидта. Изменения будут у автобусного маршрута №1.

Из-за торжественного мероприятия в честь Дня знаний с десяти часов утра до двенадцати часов дня первого сентября Комитет по транспорту изменил график движения автобуса №1, а также ограничил движение машин по набережной от 20-21 до 22-23 линий В.О. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Автобусы, следующие по маршруту «Новосибирская – Наличная», отправятся по 18-19 линии В.О., по Большому пр. В.О. и далее до конечной остановки «Наличная улица».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый автобусный маршрут № 120, который поможет добираться жителям ЖК «Юнтолово» до станции метро «Беговая», запустили сегодня, 31 августа. Ранее пассажиров перевозили только частные маршрутки.

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