Историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к «Фонтанке»

Историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к &#171;Фонтанке&#187;
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Куйбышевском районном суде допросят экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова в рамках рассмотрения иска столичного адвоката Александра Почуева к издателю «Фонтанки».

Почуев, который ранее защищал Соколова в суде, подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю петербургской онлайн-газеты.

Как утверждает Почуев, «Фонтанка» опубликовала ряд материалов с недостоверными сведениями о нем. По мнению правозащитника, таким образом издание могло «отомстить» за его отказ предоставлять журналистам эксклюзивные сведения о деле доцента.

Куйбышевский районный суд рассмотрел московского адвоката 31 августа, его ходатайство о допросе Соколова было удовлетворено. Историк будет допрошен по видеосвязи из «Крестов». Следующее судебное заседание назначено на 9 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд вынес приговор по делу Соколова: историк-расчленитель сядет на 12,5 лет.

александр почуев допрос новости СПб олег соколов фонтанка


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы
Масонский орден вместо светской вечеринки — тайны мрачного ...
В Петербурге трамваи перестанут ездить по Светлановскому до декабря
Как Петербург потерял дореволюционный завод «Ригель» — его территорию ...
Историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к ...
Петербургские школьники больше других хотят подрабатывать
От коронавируса в Петербурге привились 1,5 млн человек
В Рыбацком «за косметикой» в «Подружку» зашел голый мужчина