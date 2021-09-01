Историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к «Фонтанке»

Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Куйбышевском районном суде допросят экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова в рамках рассмотрения иска столичного адвоката Александра Почуева к издателю «Фонтанки».

Почуев, который ранее защищал Соколова в суде, подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю петербургской онлайн-газеты.

Как утверждает Почуев, «Фонтанка» опубликовала ряд материалов с недостоверными сведениями о нем. По мнению правозащитника, таким образом издание могло «отомстить» за его отказ предоставлять журналистам эксклюзивные сведения о деле доцента.

Куйбышевский районный суд рассмотрел московского адвоката 31 августа, его ходатайство о допросе Соколова было удовлетворено. Историк будет допрошен по видеосвязи из «Крестов». Следующее судебное заседание назначено на 9 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд вынес приговор по делу Соколова: историк-расчленитель сядет на 12,5 лет.