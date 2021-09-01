С Полюстровского рынка изъяли почти 300 кг санкционных продуктов

В трех точках на рынке нашли 273 килограмма санкционных продуктов питания. Фото: пресс-служба СЗТУ

В трех точках на рынке нашли 273 килограмма санкционных продуктов питания. Фото: пресс-служба СЗТУ

На рынке в Калининском районе таможенники нашли свыше 270 килограммов санкционной продукции из Европы.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, служба таможенного контроля осмотрела торговые точки Полюстровского рынка и выявила факты незаконной реализации продуктов.

В трех точках на рынке нашли 273 килограмма санкционных продуктов питания. Продавцы торговали сырами, маслом и мясной продукцией из Франции, Финляндии, Италии, Испании и других стран ЕС. Разрешительных документов и сертификатов у торговцев не нашлось.

Товар изъяли должностные лица Россельхознадзора. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти сожгли больше 130 кг санкционных продуктов из Европы.