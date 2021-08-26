В Ленобласти сожгли больше 130 кг санкционных продуктов из Европы

В Ленобласти сожгли больше 130 кг санкционных продуктов из Европы
Санкционные продукты изъяли и сожгли. Фото: Россельхознадзор

В Ленинградской области изъяли более 130 килограммов санкционных молочных и мясных продуктов из Европы. Запрещенные сыры и колбасы уничтожили путем сожжения.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, инспекторы 25 и 26 августа провели массовые проверки во Всеволожском и Кировском районах области. В четырех торговых точках нашли 98 кг сыра из Великобритании, Германии, Дании, Италии, Латвии, Польши и Эстонии. Также сотрудники ведомства обнаружили 3,5 кг масла производства Литвы и Финляндии, полтора килограмма творога из Литвы и более 28,5 кг колбасы, сосисок и ветчины из Латвии, Литвы, Польши, Швеции и Эстонии.

Продавцы не смогли предоставить документов на эту продукцию. Товары изъяли и сожгли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся.

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