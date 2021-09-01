Смольный открыл прием заявлений по «гаражной амнистии»

Смольный открыл прием заявлений по &#171;гаражной амнистии&#187;
«Гаражная амнистия» распространяется на гаражи, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Комитет имущественных отношений Петербурга приступил к приему заявлений по «гаражной амнистии».

Как сообщили в пресс-службе городского ведомства, в соответствии с законом о «гаражной амнистии», владельцы гаражей в Петербурга могут бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых стоят их гаражи, если земля находится в собственности города.

Комитет с 1 сентября принимает заявления владельцев гаражей на предоставление им земельных участков под гаражами. С документами, необходимыми для подачи заявления, можно ознакомиться на сайте КИО. Ведомство рассмотрит заявление в течение 30 дней. Если оно будет соответствовать всем требованиям, то земля под гаражом перейдет гражданину в собственность.

«Гаражная амнистия» распространяется на гаражи, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Речь идёт в том числе об объектах, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что членам гаражных кооперативов могут разрешить проводить ремонт и мойку в гаражах.

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