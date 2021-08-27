Членам гаражных кооперативов могут разрешить проводить ремонт и мойку в гаражах

Членам гаражных кооперативов могут разрешить проводить ремонт и мойку в гаражах
На данный момент участки для гаражных кооперативов предоставляются для хранения автомобилей. Фото: ККИ

Сегодня, в пятницу, 27 августа, прошло одно из заседаний депутатов Законодательного Собрания. Там рассмотрели законопроект, касающийся гаражей.

На данный момент участки для гаражных кооперативов предоставляются для хранения автомобилей. Однако петербуржцы могут заниматься в них мелким ремонтом, мыть свои машины. Сейчас, как правило, таких владельцев выселяют. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Если законопроект примут, члены петербургских кооперативов смогут на законном основании проводить техническое обслуживание, ремонт и мойку в гаражах, но не в бизнес-целях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга решили сделать перерыв в заседаниях Законодательного Собрания. Парламентарии не будут собираться в Мариинском дворце первого сентября. Следующее заседание будет в пятницу, девятого сентября.

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