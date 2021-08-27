Петербургские депутаты не будут собираться в Мариинском дворце 1 сентября

Петербургские депутаты не будут собираться в Мариинском дворце 1 сентября
Станет ли это заседание последним в рамках шестого созыва — пока не известно. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

Депутаты Петербурга решили сделать перерыв в заседаниях Законодательного Собрания. Парламентарии не будут собираться в Мариинском дворце первого сентября.

Следующее заседание будет в пятницу девятого сентября. Седьмого сентября заседания тоже не будет. Станет ли это заседание последним в рамках шестого созыва — пока не известно. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Так решили сегодня, 27 августа. На этом заседании депутаты обсудили ряд законопроектов. В повестке дня: новое применение маткапитала, сроки проведения ярмарок, нововведение в обустройстве гаражных кооперативов и яхт-клубов.

В результате заседания решили, что на деньги маткапитала можно ремонтировать садовый дом, ярмарки могут проводиться 60 дней вместо 30.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Октябрьский суд отменил отстранение ЗакСом члена ГИК Ждановой.

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