Октябрьский суд отменил отстранение ЗакСом члена ГИК Ждановой

Суд в Петербурге отменил решение Заксобрания об отзыве члена Горизбиркома. Фото: pixabay

Суд в Петербурге отменил решение Заксобрания об отзыве члена Горизбиркома. Фото: pixabay

В Петербурге Октябрьский районный суд признал незаконным постановление ЗакСа освободить с должности члена Горизбиркома с правом решающего голоса Марины Ждановой.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве 25 августа.

Жданова указала, что в Законодательном Собрании Петербурга забыли внести в постановление ссылки на нормы законодательства, в связи с чем ее решили отстранить от работы.

«Жданова заявление о досрочном сложении ею полномочий не подавала. Основания освобождения Ждановой об обязанностей отсутствуют. Суд исковые требования удовлетворил», — заявлено в пресс-службе судов Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что партия «Родина» оспорит отказ избиркома Петербурга в регистрации списка на выборах в Законодательное Собрание.