Мост через реку Свирь готовятся сдать раньше срока

Мост через реку Свирь готовятся сдать раньше срока
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ожидалось, что мост построят в 2026 году, но, кажется, его успеют сдать в 2023 году.

В Ленинградской области наращивают темпы строительства моста через реку Свирь. Согласно контракту, переправу должны были сдать в 2026 году, но, кажется, завершить работы удастся в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

В ведомстве отметили, что уже готова часть пролетного строения с левого берега реки. Фермы монтируют с довольно большой скоростью, к концу года ее планируют нарастить. Также установлена большая часть опор. Таким образом, мост сдадут в ближайшем будущем, уверены в комитете. По крайней мере, для этого делается все возможное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за разводки моста через Свирь 2 августа закроют трассу «Кола». Переправу планируют развести с 11:10 до 13:10.

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