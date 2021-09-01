Роналду установил рекорд по числу голов за национальные команды

1 сентября футболист забил 110-й гол.

Нападающий Криштиану Роналду 1 сентября забил 110-й гол в карьеру за сборную Португалии по футболу. Игроку удалось установить новый мировой рекорд по числу головой за национальные команды. Об этом пишет РИА Новости.

Решающий гол Роналду забил во время отборочного турнира чемпионата мира-2022 на матче против сборной Ирландии. Напоминаем, что прошлый рекорд принадлежал экс-форварду сборной Ирана Али Даеи. Он завершил свою карьеру в далеком 2007 году.

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