Беглов поздравил петербургского пловца со вторым золотом на Паралимпиаде

Губернатор Александр Беглов поздравил пловца из Петербурга Андрея Калину со второй победой на Паралимпийских играх.
Андрей Калина на текущих Паралимпийских играх стал двукратным чемпионов в соревнованиях по плаванию. Он завоевал вторую золотую медаль, рассказали в пресс-службе городского правительства.
«В борьбе за награды Вы проявили высокое спортивное мастерство, мужество и огромную силу воли. Ваш результат стал новым рекордом Европы и войдет в историю спорта», — заявил Беглов.
Градоначальник также поздравил наставника Калины — тренера СШОР по водным видам спорта «Экран», заслуженного тренера России Ольгу Байдалову.
Беглов пожелал спортсмену здоровья, удачи и новых побед.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербуржца Костина с бронзой на Паралимпиаде.