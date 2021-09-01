Беглов поздравил петербургского пловца со вторым золотом на Паралимпиаде

Петербуржец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Петербуржец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Губернатор Александр Беглов поздравил пловца из Петербурга Андрея Калину со второй победой на Паралимпийских играх.

Андрей Калина на текущих Паралимпийских играх стал двукратным чемпионов в соревнованиях по плаванию. Он завоевал вторую золотую медаль, рассказали в пресс-службе городского правительства.

«В борьбе за награды Вы проявили высокое спортивное мастерство, мужество и огромную силу воли. Ваш результат стал новым рекордом Европы и войдет в историю спорта», — заявил Беглов.

Градоначальник также поздравил наставника Калины — тренера СШОР по водным видам спорта «Экран», заслуженного тренера России Ольгу Байдалову.

Беглов пожелал спортсмену здоровья, удачи и новых побед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербуржца Костина с бронзой на Паралимпиаде.