Беглов поздравил петербуржца Костина с бронзой на Паралимпиаде

Беглов поздравил петербуржца Костина с бронзой на Паралимпиаде
Костин получил бронзу. Фото: скриншот Instagram

Спортсмен занял третье место в беге на пять тысяч метров.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил легкоатлета Александра Костина, который завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он отличился в беге на пять тысяч метров. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что Костин проявил силу характера, высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Спортсмен, по мнению Беглова, доказал, что ему не страшны никакие преграды. Также губернатор выразил благодарность тренерам Костина и пожелал им здоровья и новых побед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец взял бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров.

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