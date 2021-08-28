Петербуржец взял бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров

Петербуржец взял бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров
Костин получил бронзу. Фото: скриншот Instagram

Костин финишировал с результатов 14 минут 37,43 секунды.

Петербургский спортсмен Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Он проявил себя в беге на 5000 метров, финишировав с результатом 14 минут 37,42 секунды.

Известно, что первое место занял испанец Ясин Ухдади, в второе место — австралиец Джарид Клиффорд. Костин признается, что сделал все, что мог. Спортсмен рассказывает, что особенно тяжело выступать во время жары, так как «с каждым километром тело нагревалось, было все тяжелее». Несмотря на это, россиянин смог показать отличный результат.

Это не первый раз, когда Костин завоевывает медали на крупных соревнованиях. Он является чемпионом Европы 2021 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поздравил пловца из Петербурга, одержавшего победу на Паралимпиаде.

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