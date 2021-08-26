Беглов поздравил пловца из Петербурга, одержавшего победу на Паралимпиаде

Беглов поздравил пловца из Петербурга, одержавшего победу на Паралимпиаде
Петербуржец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Градоначальник Петербурга поздравил пловца Андрея Калину из Северной столицы с золотом на Паралимпийских играх в Токио.

Глава города отметил, что участие в Паралимпиаде уже заслуживает уважения.

«Участие в Паралимпиаде уже является примером мужества и достижением, а Вы сумели стать четырёхкратным чемпионом! В борьбе за высшую награду Вы проявили настоящий спортивный характер и огромную силу воли», — высказался Беглов.

Также губернатор поздравил с этой победой заслуженного тренера РФ Ольгу Байдалову, которая тренировала 34-летнего спортсмена.

Напомним, пловец из Северной столицы Андрей Калина завоевал для России пятое золото на Паралимпиаде в Токио. Пловец сборной России пришел первым на дистанции 100 метров брассом. Он добрался до финиша за 1 минуту 7,24 секунды.

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