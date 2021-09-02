В Таврическом саду будут звучать произведения Сергея Довлатова

В Таврическом саду будут звучать произведения Сергея Довлатова
Рассказы прозвучат через 98 колонок с распределенным звуком. Фото: пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест»

В Таврическом саду запустят уникальную систему распределенного звука для трансляции произведений Сергея Довлатова во время фестиваля «День Д».

С 3 по 5 сентября Таврический сад будет звучать по-новому. Произведения Сергея Довлатова в исполнении автора и известных актеров прозвучат через 98 колонок с распределенным звуком.

Как сообщили в городском комитете по информатизации и связи, звуковая система предназначена для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, а пока в ней нет необходимости для этой цели, ее задействуют в городских проектах.

В этом году, 3 сентября, знаменитому писателю исполнилось бы 80 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала 10 адресов в Петербурге, связанных с Сергеем Довлатовым.

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