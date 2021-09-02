В Кузбассе придумали добывать золото из отходов

В Кузбассе придумали добывать золото из отходов
Однако на данный момент только 10% от их общего объема эффективно утилизируется. Фото: Pixabay

Ученые КузГТУ начали разрабатывать новую технологию переработки угольных отходов, в процессе которой извлекаются различные элементы. Особенность в том, что такой способ открывает новые источники драгоценных металлов.

Исследователи предлагают искать золото, серебро и другие элементы в золошлаках, которые образуются при сжигании угля. Об этом сообщает Пятый канал.

Каждый год в Кузбассе добывается порядка 180 млн тонн каменного угля. Ученые КузГТУ знают, примерно такие же объемы образуются из отходов углепереработки. Однако на данный момент только 10% от их общего объема эффективно утилизируется.

Эксперты отмечают, что особенность кузбасских золошлаков в том, что они насыщены редкими и элементами, обладающих ценностью для промышленности. Они могут представлять опасность для экологии и здоровья окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Лермонтова обчистили сейф с драгоценностями

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