Петербургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров

Рестораны Петербурга пожаловались на нехватку кадров. По словам представителей ресторанного рынка, такая ситуация сложилась из-за того, что многие работавшие в сфере общепита мигранты уехали за пределы РФ.

Как сообщают «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, примерно половина сотрудников вернулась домой во время пандемии. Отток мигрантов из Петербурга составил от 20 до 30%.

Средняя зарплата иностранных граждан в петербургских ресторанах составляет 20 — 30 тысяч рублей. Отток из города привел к повышению уровня зарплат как минимум на 20%. По словам Гарбара, иногда одни рестораторы пытаются перекупить работников у других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние два года фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев. Компании остались без выручки и брали кредиты для сохранения персонала. Рестораторы попросили Беглова принять решение о выделении компенсаций предприятиям общепита, относящимся к крупному бизнесу и работающим в торговых комплексах.