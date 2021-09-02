Петербургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров

Петербургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров
Бары и рестораны Петербурга пока принимают посетителей без изменений. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Рестораны Петербурга пожаловались на нехватку кадров. По словам представителей ресторанного рынка, такая ситуация сложилась из-за того, что многие работавшие в сфере общепита мигранты уехали за пределы РФ.

Как сообщают «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, примерно половина сотрудников вернулась домой во время пандемии. Отток мигрантов из Петербурга составил от 20 до 30%.

Средняя зарплата иностранных граждан в петербургских ресторанах составляет 20 — 30 тысяч рублей. Отток из города привел к повышению уровня зарплат как минимум на 20%. По словам Гарбара, иногда одни рестораторы пытаются перекупить работников у других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние два года фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев. Компании остались без выручки и брали кредиты для сохранения персонала. Рестораторы попросили Беглова принять решение о выделении компенсаций предприятиям общепита, относящимся к крупному бизнесу и работающим в торговых комплексах.

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Петербургские рестораторы столкнулись с дефицитом кадров
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