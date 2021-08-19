Рестораторы пожаловались на отказ Смольного возмещать потери от пандемии

За последние два года фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

За последние два года фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургские власти все еще не выплатили фуд-кортам обещанные компенсации за временную приостановку работы из-за коронавирусных ограничений.

Об этом говорится в обращении, которое объединение «Рестоград» направило губернатору Александру Беглову, передает «Фонтанка».

Меры поддержки общепита обсуждались при участии комитета по промышленной политике, комитета по финансам и комитета по труду и занятости. Условия были согласованы, но в августе Смольный отказал в выплатах.

Минэкономразвития обещало выделить гранты для предприятий малого и среднего бизнеса, которые закрывались из-за пандемии. Однако меры поддержки будут распространяться только на новые ограничения. При этом значительная часть компаний под них не попадет, поскольку операторы фуд-кортов относятся к крупному бизнесу.

За последние два года фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев. Компании остались без выручки и брали кредиты для сохранения персонала.

Рестораторы попросили Беглова принять решение о выделении компенсаций предприятиям общепита, относящимся к крупному бизнесу и работающим в торговых комплексах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 120 заведений возобновили работу на петербургских фуд-кортах.