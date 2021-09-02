Два коллекционных изумруда-близнеца стоимостью более 2 млн рублей нашли на Урале

Два коллекционных изумруда-близнеца стоимостью более 2 млн рублей нашли на Урале
Камни выставят на продажу уже в этом месяце. Фото: Pixabay

Два необычных изумруда нашли на Мариинском прииске в Свердловской области. Они представляют собой двух драгоценных камня близнецов. Их стоимость уже оценили в два миллиона рублей.

Специалисты уже заявили об уникальности находки. Изумруды-близнецы — редко встречаются в природе, найти два таких одинаковых камня практически невозможно, так как каждый драгоценный камень неповторим. Эти изумруды полностью одинаковы по цвету и сорту. За всю современную историю Мариинского прииска был всего один случай нахождения похожих изумрудов-близнецов. Об этом сообщает ТАСС.

Вес первого камня около 321 грамма, второго — 301 грамм. Они оба темно-зеленого цвета. У них практически нет вкраплений и трещин. Они оба цилиндрической формы. Камни выставят на продажу уже в этом месяце.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кузбассе придумали добывать золото из отходов.

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Два коллекционных изумруда-близнеца стоимостью более 2 млн рублей нашли на Урале
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