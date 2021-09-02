Завод по производству двигателей Хендэ Виа Рус прошел проверки Госстройнадзора Санкт‑Петербурга

Сегодня проверили завод в по производству двигателей ООО «Хендэ Виа Рус» в Сестрорецке. Так, осмотрели построенный концерн, который включает в себя производственный корпус, контрольно-пропускной пункт, здание для испытания двигателей и другие технические помещения.

Госстройнадзор Северной столицы в процессе строительства проводил различные проверки и осмотры. В этом месяце стартовала итоговая проверка, в рамках которой оценили выполненные требований по документам, в том числе по пожарной, санитарной и экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Для работы на предприятии в комфортных условиях выполнили требования по защите от шума. На заводе создали систему обеспечения пожарной безопасности, направленная на предотвращение пожара. Все эти документы получили хорошие оценки проверяющих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти угнанный «Хендай» нашли на следующий день.