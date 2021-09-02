«Зенит» представил болельщикам нового вратаря

К клубу присоединился Станислав Крицюк.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сегодня, 2 сентября, представил болельщикам нового вратаря. Им оказался Станислав Крицюк, прибывший в Северную столицу из португальского клуба «Жил Висенте».

Известно, что контракт подписали по схеме 1+1. Новость опубликовали в Twitter-аккаунте «Зенита».

«Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться»,

— рассказал Крицюк.

Напоминаем, что одно время вратарь выступал за «Краснодар», а также за несколько португальских клуба: «Риу Аве», «Брагу», «Белененсеш» и «Жил Висенте».

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