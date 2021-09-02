Рыб, Раков и Овнов ждет невероятный вечер 2 сентября! А вот этим двум знакам повезло куда меньше

Рыб, Раков и Овнов ждет невероятный вечер 2 сентября! А вот этим двум знакам повезло куда меньше
Овнов ждет настоящее чудо. Фото: unsplash

Если вы родились под знаком Рыб, и вам сегодня поступило предложение пойти вечером в кино или на прогулку — ни в коем случае не отказывайтесь. Эта встреча может стать судьбоносной, а отказ — принесет гораздо больше проблем, чем вы можете представить. Именно сегодня после восьми вечера звезды сложатся в необычный узор, предвещающий вам удачу.

Ракам, наоборот, не стоит тратить свое время на легкомысленные поступки. Это может показаться странным, но именно сегодня вечером им следует назначить важную деловую встречу. Возможно, вы думали о повышении? Зайдите к начальнику в конце рабочего дня. Сегодня он точно выслушает вас и не откажет в просьбе о продвижении.

Если же у вас свой бизнес, звоните партнерам или инвесторам — не упускайте магию сегодняшнего вечера.

Овнов ждет настоящее чудо. Возможно, вы никогда не задумывались об эзотерической силе огня, воды и воздуха? Сегодня вечером у вас есть шанс проверить ее на себе.

Составьте четкий план — вам нужно будет полюбоваться огнем (костра или свечи), погрузиться в воду — можно выбрать купание за городом или релаксацию в ванне, а после — побыть на открытом воздухе. Подойдет вечер у озера или ужин в ресторане с видом на город. Проделав последовательно все эти манипуляция, вы почувствуете небывалый прилив сил. Не удивляйтесь: за привычными действиями стоят мощные токи потусторонней силы, звезды наполняют вас своим теплом.

А вот двум другим знакам сегодня нужно быть предельно осторожным.

Скорпионов подстерегает опасность в темноте. Постарайтесь не задерживаться на работе, попросите вас встретить или закажите такси до подъезда. Меньшее, что с вами может случиться — потеря кошелька. В худшем же случае негативные силы материализуются в нечто враждебное и необъяснимое. Не рискуйте — даже потеря денег сегодня вечером будет необычной, а эзотерической. У вас утащат не кошелек, а финансовую удачу, и восстановить ее будет довольно сложно.

Стрельцам нужно срочно обратить внимание на свои отношения — именно сегодня вечером они дают трещину! Это может быть незаметно, но недовольство и непонимание, скопившиеся за последнее время (вы ведь мало уделяли внимания второй половинке, не так ли?), сегодня могут окончательно разрушить ваш союз. Немедленно бросайте все дела! Чем скорее вы прибудете на место встречи, тем выше вероятность, что у вас получится успеть принять меры по спасению.

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