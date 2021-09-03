Стало известно число пациентов с COVID в реанимациях России

Стало известно число пациентов с COVID в реанимациях России
В прошлом году, по словам Фисенко, этот показатель равнялся 280 тысячам.Фото: комитет по здравоохранению

В России более 5 тыс. пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в реанимационных отделениях больниц. Соответствующие данные озвучил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

По его словам, по всей стране развернуто около 220 тыс. коек для инфицированных коронавирусом, 25% из которых в настоящее время являются свободными.

Как сообщил ТАСС, Фисенко подчеркнул, что необходимо предупредить болезнь, поэтому призвал всех сделать выбор в пользу вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в COVID-стационарах Петербурга осталось меньше трети свободных коек.

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