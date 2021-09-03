Ученые сообщили о «загадочном элементе» нового штамма COVID

Ученые сообщили о «загадочном элементе» нового штамма COVID
Последствия появления этой особенности пока не выяснены. Фото: комитет по здравоохранению

Колумбийские ученые сообщили о некоторых тревожных особенностях нового «мю»-штамма коронавируса, который начал распространяться в их стране.

Исследователи обнаружили в новом мю-штамме коронавируса неизвестный элемент, который отсутствовал во всех прежних вариантах COVID-19.

Как сообщилжурнал ScienceDirect, специалисты из Национального института здравоохранения Колумбии заявили, что выявили «вставку 146N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке,… которая является уникальной».

Последствия появления этой особенности c точки зрения заразности или патогенеза вируса пока не выяснены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с COVID в реанимациях России.

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