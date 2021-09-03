В мире коронавирусом заразились более 218,9 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 611 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 218 977 174 человек, скончались от вируса 4 542 429 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 39 546 903 человек заразились, 643 618 умерли. На втором месте находится Индия: 32 857 937 инфицированных, 439 529 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 830 495 зараженных, умерли 581 914 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 857 243 случая инфицирования, скончались от COVID-19 181 560 человек.

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