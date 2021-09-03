Марио Фернандес и Ионов не сыграют за сборную России против Кипра

матч пройдет без защитника Марио Фернандеса и хавбека Алексея Ионова. Фото: скриншот instagram

матч пройдет без защитника Марио Фернандеса и хавбека Алексея Ионова. Фото: скриншот instagram

Сборная России вылетела на Кипр для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира.

В субботу, 4 сентября, российская сборная должна провести очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022. Начало запланировано на 19.00 по московсому времени.

Как сообщила пресс-служба национальной команды, на игру отправились 24 футболиста: тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления полузащитнику Алексею Ионову и защитнику Марио Фернандесу.

При этом оба игрока продолжат тренироваться и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября.

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