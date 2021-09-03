Названы самые разочаровывающие туристические достопримечательности мира

Путешественники рассказали о самых разрекламированных мировых достопримечательностях, посещение которых разочаровало их.

«Золото» антирейтинга взял балкон Ромео и Джульетты в итальянской Вероне. Многие путешественники уверены, что балкон вдохновил Шекспира на написание знаменитой пьесы, но на деле оказывается все не так просто, знаменитый балкон построили позже. Об этом сообщает BuzzFeed.

«Серебро» у стеклянного моста над Гранд-Каньоном в США. Туристов он сильно разочаровал. Они рассказывают, чтобы добраться до места нужно потратить 20 долларов за парковку в «пустой пустыне», 30 долларов за автобус от стоянки до моста, и еще такую же сумму за проход. Интересно и то, что фотографировать мост нельзя.

В топе-3 разочаровывающих достопримечательностей город Мачу-Пикчу в Перу. Путешественники остались не довольны числом посетителей, дороговизной входа, необходимостью покупать экскурсию и ограниченным временем для посещения.