Названы самые разочаровывающие туристические достопримечательности мира

Путешественники рассказали о самых разрекламированных мировых достопримечательностях, посещение которых разочаровало их.
«Золото» антирейтинга взял балкон Ромео и Джульетты в итальянской Вероне. Многие путешественники уверены, что балкон вдохновил Шекспира на написание знаменитой пьесы, но на деле оказывается все не так просто, знаменитый балкон построили позже. Об этом сообщает BuzzFeed.
«Серебро» у стеклянного моста над Гранд-Каньоном в США. Туристов он сильно разочаровал. Они рассказывают, чтобы добраться до места нужно потратить 20 долларов за парковку в «пустой пустыне», 30 долларов за автобус от стоянки до моста, и еще такую же сумму за проход. Интересно и то, что фотографировать мост нельзя.
В топе-3 разочаровывающих достопримечательностей город Мачу-Пикчу в Перу. Путешественники остались не довольны числом посетителей, дороговизной входа, необходимостью покупать экскурсию и ограниченным временем для посещения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые коронавирусные меры в Турции, которые вступают в силу с 6 сентября, не будут распространяться на туристов из других стран.