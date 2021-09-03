В Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли девушку, пропавшую девять дней назад

В Нижнем Новгороде нашли живой 23-летнюю девушку, исчезнувшую девять дней назад. Все это время она находилась в подвале гаража.

По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, сейчас устанавливается владелец гаража.

По версии следствия, 24 августа девушка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. Мать пропавшей сообщила о безвестном исчезновении дочери. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи Всеволожского района Ленобласти разбираются в гибели 13-летнего мальчика, без вести пропавшего 29 марта. Его тело нашли 3 апреля на берегу Охты. К пропаже ребенка не было предпосылок: подросток отправился на прогулку, но вскоре перестал отвечать на звонки.