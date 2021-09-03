Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге

Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге
Свердловчанам советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов.  Фото: скриншот YouTube / Александр Головатый

Сильный ветер повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Не с того начался учебный год в УрФУ.

Администрация вуза в курсе случившегося на пр. Ленина, 51. Туда отправили ремонтную бригаду, управление безопасности оградило территорию вокруг корпуса. Об этом сообщает пресс-служба университета.

МЧС России по Свердловской области предостерегает жителей Урала от сильных дождей, ливней, усиленного ветра до 25 м/с. Свердловчанам советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не менее 45 человек погибли в результате разрушительного урагана «Ида», обрушившегося на северо-восточное побережье Соединенных Штатов Америки. Основной удар тропического шторма приняли американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, там погибли десятки человек.

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