Число жертв урагана «Ида» в США достигло 45 человек

Из-за урагана погибло как минимум 45 человек. Фото: pixabay

Из-за урагана погибло как минимум 45 человек. Фото: pixabay

Не менее 45 человек погибли в результате разрушительного урагана «Ида», обрушившегося на северо-восточное побережье Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает телеканал CNN, основной удар тропического шторма приняли американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, там погибли десятки человек. Жертвы стихии также зафиксированы в соседнем штате Пенсильвания.

Местные власти объявили режим чрезвычайного положения из-за стихии. Ураган принес с собой проливные дожди и грозы.

В городе Нью-Йорк всего за пару часов выпало 15-25 сантиметров осадков. Сильнее всего затопило районы Бруклин и Квинс. Ливни затормозили работу трех городских аэропортов, в городе отменили несколько матчей Открытого чемпионата США по теннису.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за урагана «Ида» в двух штатах США погибли более 20 человек. Власти пострадавших от урагана штатов заявили, что речь идет о рекордном объеме выпавших осадков. В Нью-Йорке это наводнение назвали историческим.