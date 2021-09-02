Из-за урагана «Ида» в двух штатах США погибли более 20 человек

Из-за урагана &#171;Ида&#187; в двух штатах США погибли более 20 человек
Ураган унес жизни 22 человек. Фото: pixabay

Не менее 22 американцев стали жертвами бушующего урагана «Ида» в двух штатах — Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Как сообщает телекомпания NBC, в штате Нью-Йорк в результате торнадо, ливней и наводнений погибло восемь местных жителей, в Нью-Джерси — 14. Среди жертв урагана в Нью-Йорке был двухлетний ребенок. Многие погибли в затопленных подвалах, откуда не смогли выбраться. Один 70-летний мужчина погиб в своей машине, которую унес поток воды.

Власти пострадавших от урагана штатов заявили, что речь идет о рекордном объеме выпавших осадков. В Нью-Йорке это наводнение назвали историческим.

Из-за торнадо и ливней в двух штатах объявлен режим ЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что миллион человек остался без света из-за урагана «Ида» в США.

наводнение Нью-Джерси нью-йорк США ураган ида


 

Новости партнеров
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за урагана «Ида» в двух штатах США погибли более 20 человек
Московский рынок станет гастромаркетом к маю 2022 года
Рыб, Раков и Овнов ждет невероятный вечер 2 сентября! А вот этим двум ...
Долги россиян перед банками приблизились к 1 триллиону рублей
Женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте
Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ
В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной
Сноуден предупредил владельцев iPhone об угрозе слежки