Из-за урагана «Ида» в двух штатах США погибли более 20 человек

Не менее 22 американцев стали жертвами бушующего урагана «Ида» в двух штатах — Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Как сообщает телекомпания NBC, в штате Нью-Йорк в результате торнадо, ливней и наводнений погибло восемь местных жителей, в Нью-Джерси — 14. Среди жертв урагана в Нью-Йорке был двухлетний ребенок. Многие погибли в затопленных подвалах, откуда не смогли выбраться. Один 70-летний мужчина погиб в своей машине, которую унес поток воды.

Власти пострадавших от урагана штатов заявили, что речь идет о рекордном объеме выпавших осадков. В Нью-Йорке это наводнение назвали историческим.

Из-за торнадо и ливней в двух штатах объявлен режим ЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что миллион человек остался без света из-за урагана «Ида» в США.